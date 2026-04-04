رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جاجوار تطرح سيارة GT الكهربائية بقوة 1000 حصان

عزة عاطف

تستعد شركة جاجوار البريطانية لإطلاق "الرهان الأخير" في مسيرتها العريقة، وهو طراز "جي تي" (GT) كهربائي بالكامل بقوة خارقة تبلغ 1,000 حصان، في محاولة لإعادة صياغة هويتها كعلامة تجارية فاخرة تنافس أقطاب السيارات الكهربائية عالية الأداء. 

ومن المتوقع أن يبدأ سعر هذا الطراز الجديد من حوالي 130,000 دولار (ما يعادل تقريبًا 120,000 يورو)، مع احتمالية وصول الفئات الأعلى تجهيزًا إلى حاجز الـ 160,000 دولار.

أداء استثنائي وقوة تكسر الحواجز

تعتمد سيارة الجي تي الجديدة، والتي قد تحمل اسم "I-Type" أو ترتبط بمفهوم "Type 00"، على منصة هندسية جديدة كليًا (JEA). 

ستزود السيارة بثلاثة محركات كهربائية تولد قوة إجمالية تتجاوز 1,000 حصان وعزم دوران هائل يصل إلى 1,300 نيوتن متر، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3.5 ثانية. هذا الأداء يضعها في منافسة مباشرة مع "بورش تايكان" ونسخ "لوتوس" الكهربائية المتطورة.

مدى قيادة طويل وتقنيات شحن فائقة

بفضل بطارية ضخمة بسعة تقارب 120 كيلوواط/ساعة، من المتوقع أن تقدم جاجوار مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومتر (وفق معيار WLTP) أو ما يعادل 400 ميل تقريبًا بشحنة واحدة.

كما ستدعم السيارة تقنيات الشحن الفائق التي تتيح استعادة نسبة كبيرة من الطاقة في دقائق معدودة، مما يجعلها سيارة "جراند تورر" حقيقية قادرة على قطع المسافات الطويلة براحة تامة.

التصميم "الراديكالي" والرفاهية الداخلية

ابتعدت جاكوار في هذا الطراز عن لغة التصميم التقليدية؛ حيث تتميز السيارة بهيكل طويل يتجاوز 5.2 متر، مع غطاء محرك ممتد وخطوط انسيابية حادة.

ومن المفاجآت التصميمية المسربة احتمال استغناء السيارة عن الزجاج الخلفي التقليدي، والاعتماد بدلاً من ذلك على كاميرات رؤية محيطية وشاشات داخلية عالية الدقة، مع مقصورة تركز على الفخامة القصوى والمواد المستدامة المبتكرة.

بعد سلسلة من التأجيلات، أكدت التقارير أن الكشف العالمي عن النسخة الإنتاجية سيكون في سبتمبر 2026. وتخضع النماذج الاختبارية حاليًا لاختبارات قاسية في درجات حرارة تصل إلى 40°C- تحت الصفر في الدائرة القطبية الشمالية لضمان كفاءة الأنظمة الحرارية والبطارية.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى للعملاء بنهاية عام 2026 أو مطلع عام 2027.

أهمية الطراز لمستقبل جاجوار

يصف الخبراء هذا الطراز بأنه "مسألة حياة أو موت" للعلامة البريطانية؛ فجاكوار أوقفت إنتاج معظم طرازاتها الحالية لتركز مواردها بالكامل على هذا التحول نحو الفخامة الكهربائية المطلقة. 

يهدف هذا التوجه إلى استقطاب فئة جديدة من العملاء الذين يبحثون عن التميز التقني والتصميم الجريء، بعيدًا عن الأسواق التقليدية التي شهدت تراجعًا في مبيعات العلامة خلال السنوات الماضية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة?
