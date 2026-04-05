أخبار السيارات | 5 مركبات رياضية 2026 الأولى الأرخص سعرًا.. عملاق الـ SUV ماذا تقدم دونج فينج إم هيرو 1؟

عملاق الـ SUV.. ماذا تقدم دونج فينج ام هيرو 1؟

تُعد دونج فينج إم هيرو 1 واحدة من أحدث السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات في فئة الـSUV المقدمة عالميًا، حيث تجمع بين قوة المحركات الكهربائية وتقنيات القيادة الحديثة، إلى جانب التصميم الخارجي العملاق صاحب المظهر العصري.

المواصفات الكاملة لسيارة سوزوكي أكروس 2026

تقدم سوزوكي نسختها أكروس 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع باقة من التجهيزات، إلى جانب تنوع تقنيات الدفع بحسب الفئات، بالإضافة إلى حزمة متنوعة من التقنيات.

مصمم الآيفون يرفض وضع شاشات لمسية في أول سيارة فيراري كهربائية

في خطوة غير متوقعة، يقود المصمم الشهير جوني آيف توجها معاكسا داخل أول سيارة كهربائية من فيراري، حيث يرفض الاعتماد الكامل على الشاشات اللمسية داخل المقصورة، رغم كونه أحد أبرز من ساهموا في انتشارها عبر تصميماته مع Apple⁠.

5 سيارات رياضية موديل 2026 في مصر.. الأولى الأرخص سعرا

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تتنوع حسب بلد المنشأ والتجهيزات، سواء الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، والتصميمات الخارجية ومنها الفئة الرياضية.

فورد GT تفوز بأسرع سيارة أمريكية في تاريخ حلبة نوربورجرينج

في إنجاز جديد يرسخ مكانتها في عالم السيارات الخارقة، نجحت فورد في اقتناص لقب أسرع سيارة أمريكية على حلبة نوربورجرينج، لكن المفاجأة هذه المرة لم تكن عبر موستانج، بل من خلال الأسطورة فورد GT، وتحديدا نسخة الوداع الحصرية Mk IV المخصصة للحلبات.

كل ما تريد معرفته عن مكلارين 750 S Spider الخارقة

تُصنف مكلارين 750S سبايدر ضمن فئة السيارات الخارقة المكشوفة، حيث تعتمد على محرك ثماني الأسطوانات مزدوج التيربو مع هيكل رياضي، ما ينعكس على أرقام الأداء والتسارع، إلى جانب تقدم مزيجًا واضحًا بين القوة والتحكم.

7 مقاعد .. سعر تويوتا أنوفا 2026 في السوق السعودي

تعزز تويوتا أنوفا 2026 من تواجدها في السوق السعودي، وسط فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، حيث تقدم بمساحة تتسع لسبعة ركاب، مع حزمة كبيرة من التجهيزات التقنية، والفنية أيضًا ابرزها تقنيات هايبرد.

باجاني يوتوبيا الوحش الخارق في عالم السيارات.. أرقام مذهلة

تُعد باجاني يوتوبيا واحدة من أبرز السيارات الخارقة التي تم الكشف عنها، حيث تقدم مزيجًا من الأداء العالي والتصميم الرياضي، مع اعتمادها على محرك قوي وتقنيات هندسية متقدمة، إلى جانب التسارع المذهل الذي يضعها ضمن عائلة الـ"سوبر كارز".