توافق مبدئي على مسودة الاتفاق.. تقارير: واشنطن وطهران تدرسان خطوة قد تغيّر المشهد السياسي

كشفت صحيفة واشنطن تايمز أن مسودة الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وإيران تم إرسالها إلى دوائر صنع القرار في واشنطن وطهران، تمهيداً لمراجعتها والبت فيها بشكل نهائي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

موافقة مبدئية على بنود المسودة

وأفادت الصحيفة بأن كبار المفاوضين من الجانبين الأمريكي والإيراني أبدوا موافقة مبدئية على بنود المسودة، في تطور يُعد خطوة مهمة نحو تقارب سياسي محتمل بعد سنوات من التوتر والخلافات.

حالة من الترقب الدولي

وبحسب ما أوردته التقارير، فإن المسودة أصبحت حالياً محل دراسة ومراجعة من الجهات المعنية في البلدين، وسط حالة من الترقب الدولي لما قد تسفر عنه هذه التحركات من انعكاسات على العلاقات بين واشنطن وطهران، وعلى الأوضاع في المنطقة بشكل عام.