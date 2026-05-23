قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء حارة والعظمى في القاهرة 31
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة بالقانون
احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة
ياسر ريان: استبعاد مصطفى محمد قرار طبيعي بسبب قلة المشاركات
وفاء لـ حسن الأسمر.. محمود غالي يطرح أغنيته الجديدة "كتاب حياتي"
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب لـ CBS: سأوقع فقط على صفقة نحصل فيها على ما نريد من إيران

ترامب
ترامب
أخبار العالم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن توافق على أي اتفاق مع إيران ما لم يلبِّ بالكامل المطالب الأميركية، مشدداً على أن هدف المفاوضات الجارية هو ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً ومعالجة ملف اليورانيوم المخصب بصورة ترضي واشنطن.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة CBS News، قال ترمب إن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين «يقتربون كثيراً» من التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن فرص النجاح تتحسن يوماً بعد يوم. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل المقترحات المطروحة قبل الانتهاء من المشاورات مع فريقه ومستشاريه، لكنه شدد على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يحقق الأهداف الأميركية كاملة. وقال: «سأوقع فقط على صفقة نحصل فيها على كل ما نريد».

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تشهد فيه المحادثات بين واشنطن وطهران تقدماً ملحوظاً، بحسب مسؤولين ومصادر مطلعة على سير المفاوضات. وذكرت CBS News أن المقترحات المتداولة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بصورة طبيعية، والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، إلى جانب تمديد المفاوضات لفترة إضافية بهدف استكمال التفاهمات النهائية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق المرتقب يجب أن يضمن بشكل واضح منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن ملف اليورانيوم المخصب سيكون جزءاً أساسياً من أي تسوية محتملة. 

وأضاف أنه ما كان ليدخل في هذه المفاوضات أصلاً لو لم يكن مقتنعاً بإمكانية التوصل إلى ترتيبات تمنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

في المقابل، لوّح ترمب مجدداً بخيار التصعيد إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية، محذراً من أن إيران قد تواجه «عواقب قاسية» في حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الولايات المتحدة.

كما كشف أنه يواصل التشاور مع كبار مستشاريه وقادة دول خليجية بشأن المسار التفاوضي والخيارات المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المفاوضات أحرزت «بعض التقدم»، مشيراً إلى إمكانية صدور تطورات أو إعلانات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة إذا استمرت المحادثات بالوتيرة الحالية.

وتعكس تصريحات ترمب استمرار نهج الإدارة الأميركية القائم على الجمع بين الضغط السياسي والاقتصادي من جهة، والانفتاح على تسوية دبلوماسية من جهة أخرى، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للخلافات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.

الرئيس الأمريكي سلاح نووي ملف اليورانيوم إيران عواقب قاسية ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

وزارة العمل

77 فرصة عمل في بورسعيد براتب يبدأ من 8500 جنيه

السكة الحديد

السكة الحديد: جهود متواصلة لتقديم خدمة متميزة للركاب خلال عيد الأضحى

مخيمات حجاج السياحة

جولات مكوكية للجنة السياحة الدينية بمخيمات منى وعرفات لمتابعة الاستلام

بالصور

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد