قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: مش عاوز أعرفه تاني
الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية
بدون النووي.. وثيقة تقترح 3 مراحل لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران| تفاصبل
مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين
وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة أفريقيا لليد في الكونغو بسبب إيبولا
نواصل التطوير.. الصحة: 31 مليون مواطن ترددوا على العيادات الصحية الخارجية العام الماضي
عصام السقا: عشقي للخيل بدأ منذ الطفولة.. وأشعر بسعادة كبيرة
بروفايل متكامل للممولين.. ننشر مخططات الضرائب لتطوير المنظومة بالذكاء الإصطناعي
فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟
بحضور الأهل والأصدقاء .. الصور الأولى لزفاف نجل إدوارد
إعلام إيراني : 3 ملفات خلافية تعرقل التفاهم مع واشنطن وسط تحركات لتمديد وقف النار
بالمجان.. أحمد موسى: كل ركن في شارع الفن لوحة إبداعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يبحث مسودة الاتفاق مع إيران في اتصالات مرتقبة مع قادة عرب

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من القادة العرب مساء اليوم لبحث مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع إيران، والاستماع إلى ملاحظاتهم وتقييماتهم بشأن بنود التسوية المطروحة، في خطوة تعكس أهمية الدور الإقليمي في مسار المفاوضات الحالية.

وبحسب معلومات نقلها موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة، تأتي هذه الاتصالات في وقت حساس تشهده المباحثات الأميركية الإيرانية، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب الطرفين من التوصل إلى تفاهم أولي قد يضع إطاراً لإنهاء التوترات المستمرة ويفتح الباب أمام مفاوضات أكثر تفصيلاً بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الأمنية المرتبطة بالمنطقة.

ويأتي التحرك الأميركي بعد أيام من مناقشات مكثفة داخل الإدارة الأميركية، حيث عقد ترامب اجتماعات مع كبار مستشاريه للأمن القومي وفريق التفاوض المكلف بالملف الإيراني، لبحث الرد الإيراني الأخير على المقترحات الأميركية وتقييم فرص التوصل إلى اتفاق نهائي. وأكد الرئيس الأميركي في تصريحات حديثة أن فرص النجاح لا تزال قائمة، لكنه شدد على أن أي اتفاق يجب أن يحقق المطالب الأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب.

وتشير التقارير إلى أن مسودة الاتفاق التي تتم مناقشتها حالياً صيغت بجهود وساطة إقليمية شاركت فيها دول عدة، من بينها قطر وباكستان، مع مساهمات من دول عربية وإقليمية أخرى، بهدف تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

 وتشمل المقترحات المطروحة ترتيبات تتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، وآليات تخفيف العقوبات، إضافة إلى خطوات مرتبطة بأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالات هاتفية مسودة الاتفاق المباحثات الأميركية الإيرانية الإدارة الأميركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

ترشيحاتنا

ارشيفيه

دهسه جرار زراعي.. مصرع طفل بإحدى قرى الدقهلية

ارشيفيه

مصرع سيدة وإصابة رجل في حادث تصادم ربع نقل وتوكتوك بالدقهلية

الاجهزة الأمنية

بسبب خلاف على تحميل الركاب.. ضبط طرفي مشاجرة بين سائقي توك توك في سوهاج

بالصور

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد