المواصفات الكاملة لسيارة سوزوكي أكروس 2026

تقدم سوزوكي نسختها أكروس 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع باقة من التجهيزات، إلى جانب تنوع تقنيات الدفع بحسب الفئات، بالإضافة إلى حزمة متنوعة من التقنيات.

أبعاد سوزوكي اكروس 2026

تعتمد سيارة سوزوكي اكروس 2026 على تصميم رياضي، حيث يبلغ طولها 4,360 مم، مع عرض يصل إلى 1,795 مم، وارتفاع يبلغ 1,655 مم. وتستند إلى قاعدة عجلات بطول 2,600 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 210 مم، ويتراوح وزنها بين 1,200 و1,250 كجم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 347 لتر، مع عجلات بقياس 17 بوصة.

محرك وأداء سوزوكي اكروس 2026

تعتمد سوزوكي أكروس 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي مكون من 6 سرعات، مع توفر نظامي دفع أمامي أو كلي بحسب الفئة.

وتنتج المنظومة الفنية لسيارة سوزوكي اكروس 2026 قوة إجمالية تبلغ 102 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 137 نيوتن متر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر.

تجهيزات سوزوكي اكروس 2026

تضم السيارة مجموعة متكاملة من أنظمة الأمان وتشمل ست وسائد هوائية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر أنظمة التحكم في الثبات الإلكتروني والتحكم في الجر، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات.

وتدعم السيارة سوزوكي اكروس 2026 تقنيات إضافية مثل التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء، وتحذير الخروج عن المسار، مع قراءة مسار الطريق، كما تضم حساسات خلفية للركن وكاميرات خارجية.

وتقدم سوزوكي أكروس 2026 مجموعة من التجهيزات، حيث تتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 بوصة، تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي، ويعتمد النظام الصوتي على 6 سماعات، مع مقود متعدد الوظائف يسهل التحكم في الأنظمة المختلفة، كما تتوفر خاصية التكييف الأوتوماتيكي، مع تصميم داخلي يوفر مساحة مناسبة للركاب.