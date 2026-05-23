رسالة طمأنة من مدبولي.. أحمد موسى: الدولة تقوم بتطوير نزلة السمان بمشاركة الأهالي

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في عدة مشروعات في محافظة الجيزة اليوم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء افتتح مستشفيات ووحدات صحية وتفقد أعمال محور عمرو بن العاص وزار مجموعة من المدارس وأجرى حوارا مع عدد من الطلاب ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء اختتم جولته في نزلة السمان بالجيزة وعقد لقاء مع عدد من أهالي نزلة السمان لمناقضة مخططات تطوير المنطقة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء بعث رسالة طمأنة لأهالينا في نزلة السمان ، والدولة تقوم بتطوير نزلة السمان بمشاركة الأهالي ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" موقع منطقة نزلة السمان متميز ومفيش زي الموقع ده في مكان تاني في العالم "، مضيفا:" من الممكن ان تكون نزلة السمان نموذج سياحي عالمي فريد وهذه المنطقة تحتاج على رفع كفاءة ضخم".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" منطقة نزلة السمان تحتاج إلى تخطيط جيد وبنية تحتية متميزة لجذب المزيد من السائحين ".

