أحمد موسى عن حجب حسابات إخوانية وصهيونية: ضربة مصرية قوية لأبواق الإرهاب

أشاد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسؤليتي بدور النيابة العامة بحجب عدد من حسابات 11 صهيونيا وإخوانيا من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي إكس: "ضربة قوية وجهتها النيابة العامة المصرية اليوم لأبواق الإرهاب بحجب حسابات 11 صهيونيا وإخوانيا من مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يكشف لنا حقيقة التعاون الإخواني مع الموساد وتلاقت أهدافهم ومصالحهم وتآمرهم ضد مصر ،

وتابع: "اصطفت أبواق الإخوان وتحالفت مع الصهيوني إيدي كوهين عميل الموساد.

‏التحالف الإخواني- الإسرائيلي نشروا الشائعات ومعلومات كاذبة حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر لإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام ، واستخدام السوشيال ميديا في بث رسائل تحريضية .

وأضاف: ضمت قائمة من تم حجب حساباتهم على السوشيال ميديا:

‏-إيدي كوهين ( إسرائيلي )

‏-الإخوان وحلفائهم وأبواقهم الإرهابية :

‏محمد ناصر وعمرو واكد وعبد الله الشريف وأسامة جاويش وسامي كمال الدين وهيثم أبو خليل ويحيي موسى وخالد السرتي وشريف عثمان وهشام صبري .