قطر تبحث مع السعودية والإمارات والمملكة المتحدة دعم جهود الوساطة بين أمريكا وإيران

بحثت قطر مع السعودية والإمارات والمملكة المتحدة، دعم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين أمريكا وإيران.

كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

وفي السياق ذاته، أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

كما بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالا هاتفيا، مع وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة إيفيت كوبر، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأشار الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم إلى ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.