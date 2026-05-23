وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة أفريقيا لليد في الكونغو بسبب إيبولا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مناطق انتشار فيروس إيبولا في الكونغو تستوجب الحذر .

وقال خالد عبد الغفار في تصريحاته للإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منذ إعلان الصحة العالمية عن رصد حالات مصابة بإيبولا في الكونغو نتخذ إجراءات احترازية ونرفع درجة الاستعداد القصوى ".

وتابع خالد عبد الغفار :" لا يوجد ما يستدعي للقلق في مصر من فيروس إيبولا ولا توجد حالات مصابة بفيروس إيبولا في مصر ".

وأكمل:" النادي الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة أفريقيا لكرة اليد في الكونغو بسبب إيبولا ".

وقال خالد عبد الغفار :" لدينا خبرات متراكمة في التعامل مع الوبائيات على مستوى العالم لكن الوضع الحالي مطمئن".



