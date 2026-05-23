أستاذ علم جراثيم: تأخر اكتشاف سلالة «بونديبوجيو» وراء ارتفاع إصابات إيبولا بالكونغو

قال الدكتور محمود حلبلب أستاذ في علم الجراثيم، إن إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية بسبب تفشي فيروس إيبولا يمنح المنظمة صلاحيات أوسع للتدخل ومساعدة الدول المتضررة في احتواء العدوى والسيطرة عليها، مشيرًا إلى أن المنظمة رفعت خلال الساعات الـ24 الماضية مستوى الخطر في الكونغو إلى «عالٍ جدًا»، بينما لا يزال الخطر عالميًا عند المستوى المنخفض.

وأوضح حلبلب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن أول حالة وفاة في بؤرة التفشي بمنطقة إيتوري سُجلت في 20 أبريل الماضي، إلا أن الإعلان عن العدوى جاء بعد نحو 25 يومًا بسبب صعوبة التشخيص، حيث تم إرسال العينات إلى مختبر في كينشاسا يبعد نحو 1600 كيلومتر عن المنطقة، ما تسبب في تأخر تحديد السلالة النادرة المعروفة باسم «بونديبوجيو».

وأشار أستاذ علم الجراثيم إلى أن هذه تعد المرة الثالثة التي تظهر فيها سلالة «بونديبوجيو» من فيروس إيبولا، مؤكدًا أن التأخر في اكتشافها أدى إلى انتشار العدوى بين السكان، وهو ما انعكس في الارتفاع الحاد بعدد الحالات خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا أن تستمر الأزمة الصحية لعدة أشهر.

وأكد «حلبلب» أن ما يجري حاليًا يمثل بداية موجة عدوى قد تتوسع إذا لم يتم احتواؤها سريعًا، خاصة في ظل التحديات الصحية واللوجستية التي تواجه المناطق المتضررة داخل الكونغو، داعيًا إلى تعزيز إجراءات الرصد والتشخيص المبكر للحد من انتشار الفيروس.