فيروس إيبولا يثير قلق العالم.. وتحرك عاجل من وزارة الصحة

فيروس إيبولا.. شبح جديد يهدد العالم بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في الكونغو، وتسجيل وفيات جراء هذه السلالة .

احتمالية وصوله مصر منخفضة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :": لم يرد لنا تواجد أي اشتباه في دخول إصابات بفيروس إيبولا إلى مصر".

وتابع :"فيروس إيبولا ينتقل في فترة ظهور الاعراض وليس في فترة ارتفاع درجات الحرارة ولم نمنع أي احد من الدخول ".

وأكمل عبد الغفار :"وزارة الصحة اتخذت عدة غجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا في مصر وتشديد الرقابة على كافة منافذ مصر سواء البرية او البحرية او الجوية ".



واكمل حسام عبد الغفار :" الوضع بالنسبة لإيبولا يختلف عن كورونا وفيروس إيبولا ينتقل العدوى من خلال التواصل الوثيق مع المريض ولا ينتقل عبر الهواء ".

لا حالات مصابة بإيبولا في مصر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك متابعة مستمرة من وزارة الصحة لكل مستجدات وتطورات انتشار فيروس إيبولا في أحدى الدول الأفريقية .

وقال حسام عبد الغفار : "مصر لا توجد بها اي حالات مصابة بفيروس إيبولا.

هل يتحول إيبولا إلى جائحة؟

ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن فيروس إيبولا ليس مرضا جديدا، ولكن هناك سلالة جديدة منه تنتشر حاليا في الكونغو.



وقال عنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "طريقة انتشار إيبولا تختلف عن كورونا وينتشر عن طريق الدم واللعاب والتلامس اللصيق ".

وتابع: "السلالة الحالية من إيبولا كانت نادرة وأصبحت قابلة للانتشار ولا يوجد لقاح خاص بها “، مضيفا:” من الصعب تحول إيبولا لجائحة لأنه لا تتوافر فيه شروط تحوله لجائحة مثلما حدث مع كورونا ".

وأكمل إسلام عنان : " يتم حاليا تطوير لقاح لمواجهة السلالة الجديدة من إيبولا وأمامنا حوالي 3 سنوات لتوفير لقاح لهذه السلالة ".

ولفت عنان: من أعراض إيبولا الخطيرة حدوث نزيف داخلي يؤدي للوفاة”.

أعراض الإصابة بإيبولا

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن علاج فيروس إيبولا يعتمد بشكل كبير على دعم المناعة وتناول السوائل والمشروبات، موضحًا أن أعراض الفيروس تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم، والقيء، والإسهال الشديد، وقد يعقب ذلك جفاف وهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد يؤدي إلى الوفاة.



وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فيروس إيبولا يعرف بارتفاع نسب الوفيات وسرعة انتشاره بين البشر.

وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من الدول التي ظهر بها الفيروس، من خلال العزل والحجر الصحي، إلى جانب المتابعة الطبية وإجراء التحاليل اللازمة للقادمين من تلك الدول.

وأشار إلى أن الفيروس لم يصل إلى مصر، مؤكدًا أن مضاعفات العدوى الفيروسية تكون أكثر خطورة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وأن قوة مناعة الشخص تلعب دورًا مهمًا في الحد من مضاعفات المرض.