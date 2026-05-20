قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء: تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المسجون بمناسبة ثورة 30 يونيو
الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو
مفتي الجمهورية: الشباب يمثلون ركيزة الأوطان.. والاستثمار الحقيقي يكمن في بناء وعيهم
قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل ومخارج مدينة رام الله
بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية لما حدث لأسطول الصمود
انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟
ميلوني: رفع العلاقات الإيطالية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة
هالاند يطلق صافرة الغضب في سيتي.. وسقوط الدوري يشعل القلق حول مستقبل جوارديولا .. اعرف الحكاية
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تقدم كافة التسهيلات لتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيروس إيبولا يثير قلق العالم.. وتحرك عاجل من وزارة الصحة

فيروس إيبولا
فيروس إيبولا
هاني حسين

فيروس إيبولا.. شبح جديد يهدد العالم بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في الكونغو، وتسجيل وفيات جراء هذه السلالة . 

احتمالية وصوله مصر منخفضة 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية.

وقال حسام عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :":  لم يرد لنا تواجد أي اشتباه في دخول إصابات بفيروس إيبولا إلى مصر".

وتابع :"فيروس إيبولا ينتقل في فترة ظهور الاعراض وليس في فترة ارتفاع درجات الحرارة  ولم نمنع أي احد من الدخول ".

وأكمل عبد الغفار :"وزارة الصحة اتخذت عدة غجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا في مصر وتشديد الرقابة على كافة منافذ مصر سواء البرية او البحرية او الجوية ".


واكمل حسام عبد الغفار :" الوضع بالنسبة لإيبولا يختلف عن كورونا وفيروس إيبولا ينتقل العدوى من خلال التواصل الوثيق مع المريض ولا ينتقل عبر الهواء ".

لا حالات مصابة بإيبولا في مصر 

أكد  الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه هناك متابعة مستمرة من وزارة الصحة لكل مستجدات وتطورات انتشار فيروس إيبولا في أحدى الدول الأفريقية .

وقال حسام عبد الغفار : "مصر لا توجد بها اي حالات مصابة بفيروس إيبولا.

هل يتحول إيبولا إلى جائحة؟ 

ومن جانبه أكد  الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن  فيروس إيبولا ليس مرضا جديدا، ولكن هناك سلالة جديدة منه تنتشر حاليا في الكونغو.


وقال عنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه “على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "طريقة انتشار إيبولا تختلف عن كورونا وينتشر عن طريق الدم واللعاب والتلامس اللصيق ".

وتابع: "السلالة الحالية من إيبولا كانت نادرة وأصبحت قابلة للانتشار  ولا يوجد لقاح خاص بها “، مضيفا:” من الصعب تحول إيبولا لجائحة لأنه لا تتوافر فيه شروط تحوله لجائحة مثلما حدث مع كورونا ".

وأكمل إسلام عنان : " يتم حاليا تطوير لقاح لمواجهة السلالة الجديدة من إيبولا وأمامنا حوالي 3 سنوات لتوفير لقاح لهذه السلالة ".

ولفت عنان: من أعراض إيبولا الخطيرة حدوث نزيف داخلي يؤدي للوفاة”.

أعراض الإصابة بإيبولا 

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن علاج فيروس إيبولا يعتمد بشكل كبير على دعم المناعة وتناول السوائل والمشروبات، موضحًا أن أعراض الفيروس تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم، والقيء، والإسهال الشديد، وقد يعقب ذلك جفاف وهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد يؤدي إلى الوفاة.


وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فيروس إيبولا يعرف بارتفاع نسب الوفيات وسرعة انتشاره بين البشر.

وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من الدول التي ظهر بها الفيروس، من خلال العزل والحجر الصحي، إلى جانب المتابعة الطبية وإجراء التحاليل اللازمة للقادمين من تلك الدول.

وأشار إلى أن الفيروس لم يصل إلى مصر، مؤكدًا أن مضاعفات العدوى الفيروسية تكون أكثر خطورة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وأن قوة مناعة الشخص تلعب دورًا مهمًا في الحد من مضاعفات المرض.

إيبولا فيروس كورونا اخبار التوك شو فيروس إيبولا الكونغو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة: درع الدوري لن يذهب إلى برج العرب

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

ترشيحاتنا

اجتماع محافظ قنا

ندوة موسعة لتطوير الحوكمة والمراجعة الداخلية بقنا

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى المبارك ويشدد على تأمين الخدمات والتصدي للتعديات

جانب من الاجتماع

محافظ القليوبية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

بالصور

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

أكبر متحف سيارات كلاسيكية يغلق أبوابه للأبد ويبيع السيارات النادرة

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد