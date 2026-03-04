فولفو تطرح P1800 ES بتصميم ستيشن واجن جديد ومحرك توربو

تعتبر سيارة "فولفو P1800 ES" واحدة من أكثر الرموز التصميمية أناقة ومتانة في تاريخ صناعة السيارات السويدية، حيث اشتهرت بكونها مزيجًا فريدًا بين العملية الرياضية والجمال الخالد.

وفي عام 2026، أطلقت شركة “أوتوفورما” الهولندية، بالتعاون مع “فولفو لوت”، مشروعًا استثنائيًا لإعادة إحياء هذه الأيقونة عبر نموذج مُعاد تصميمه خصيصًا لعشاق التميز.

وتأتي هذه النسخة العصرية كسيارة "ستيشن واغن" فاخرة تحافظ على الخطوط الكلاسيكية الأصلية، لكنها مدججة بأحدث التقنيات البرمجية والميكانيكية لتلائم متطلبات القيادة الحالية.

ثلاثة مستويات فخامة: من التراث الكلاسيكي إلى الموضة العصرية

يقدم المشروع الجديد ثلاثة مستويات متباينة من التجهيزات لضمان تلبية كافة الأذواق؛ المستوى الأول هو "هيريتيج هيفن" الذي يركز على استعادة الروح الكلاسيكية للسيارة مع تحسينات طفيفة، أما المستوى الثاني "مودرن مارفل" فيقدم مزيجًا متوازنًا بين التكنولوجيا الحديثة واللمسات الجمالية الأصلية.

وأخيرًا، تأتي الفئة الأعلى “فورورد فاشونيستا” لتجسد قمة الترف، حيث تضم تصميمات داخلية مخصصة بالكامل باستخدام أجود أنواع الجلود والأخشاب المستدامة، بالإضافة إلى ميزات تقنية متقدمة في نظام المعلومات والترفيه تجعل من قيادتها تجربة عصرية متكاملة.

أداء توربيني جبار يواكب التصميم الجريء

لا تقتصر التحديثات في سيارة "فولفو P1800 ES" الجديدة على المظهر الخارجي فحسب، بل تمتد لتشمل قلبا نابضًا بالقوة؛ حيث تم تزويد الفئة الأعلى بمحرك حديث مزود بـ "شاحن توربيني" يمنح السيارة أداءً رياضيًا يتناسب مع مظهرها الجريء.

وقد تمت إعادة هندسة نظام التعليق والمكابح لتوفير ثبات فائق على المنعطفات، مع الحفاظ على بصمة فولفو الشهيرة في معايير الأمان.

إن هذا الدمج بين محرك التوربو القوي وهيكل الـ "ستيشن واغن" الأنيق يجعل منها واحدة من أكثر السيارات تميزًا في عام 2026، لتعيد تعريف مفهوم الأناقة السويدية برؤية هولندية مبتكرة تمامًا.