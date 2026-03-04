قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو تطرح P1800 ES بتصميم ستيشن واجن جديد ومحرك توربو

فولفو P1800 ES 2026
فولفو P1800 ES 2026
عزة عاطف

تعتبر سيارة "فولفو P1800 ES" واحدة من أكثر الرموز التصميمية أناقة ومتانة في تاريخ صناعة السيارات السويدية، حيث اشتهرت بكونها مزيجًا فريدًا بين العملية الرياضية والجمال الخالد. 

وفي عام 2026، أطلقت شركة “أوتوفورما” الهولندية، بالتعاون مع “فولفو لوت”، مشروعًا استثنائيًا لإعادة إحياء هذه الأيقونة عبر نموذج مُعاد تصميمه خصيصًا لعشاق التميز. 

وتأتي هذه النسخة العصرية كسيارة "ستيشن واغن" فاخرة تحافظ على الخطوط الكلاسيكية الأصلية، لكنها مدججة بأحدث التقنيات البرمجية والميكانيكية لتلائم متطلبات القيادة الحالية. 

ثلاثة مستويات فخامة: من التراث الكلاسيكي إلى الموضة العصرية

يقدم المشروع الجديد ثلاثة مستويات متباينة من التجهيزات لضمان تلبية كافة الأذواق؛ المستوى الأول هو "هيريتيج هيفن" الذي يركز على استعادة الروح الكلاسيكية للسيارة مع تحسينات طفيفة، أما المستوى الثاني "مودرن مارفل" فيقدم مزيجًا متوازنًا بين التكنولوجيا الحديثة واللمسات الجمالية الأصلية. 

وأخيرًا، تأتي الفئة الأعلى “فورورد فاشونيستا” لتجسد قمة الترف، حيث تضم تصميمات داخلية مخصصة بالكامل باستخدام أجود أنواع الجلود والأخشاب المستدامة، بالإضافة إلى ميزات تقنية متقدمة في نظام المعلومات والترفيه تجعل من قيادتها تجربة عصرية متكاملة.

أداء توربيني جبار يواكب التصميم الجريء

لا تقتصر التحديثات في سيارة "فولفو P1800 ES" الجديدة على المظهر الخارجي فحسب، بل تمتد لتشمل قلبا نابضًا بالقوة؛ حيث تم تزويد الفئة الأعلى بمحرك حديث مزود بـ "شاحن توربيني" يمنح السيارة أداءً رياضيًا يتناسب مع مظهرها الجريء. 

وقد تمت إعادة هندسة نظام التعليق والمكابح لتوفير ثبات فائق على المنعطفات، مع الحفاظ على بصمة فولفو الشهيرة في معايير الأمان. 

إن هذا الدمج بين محرك التوربو القوي وهيكل الـ "ستيشن واغن" الأنيق يجعل منها واحدة من أكثر السيارات تميزًا في عام 2026، لتعيد تعريف مفهوم الأناقة السويدية برؤية هولندية مبتكرة تمامًا.

فولفو سيارات ستيشن واحن أسعار فولفو الكلاسيكية محرك توربو فولفو فولفو P1800 ES 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع قيادات مجموعة العربي للأجهزة المنزلية

باستثمارات 480 مليون دولار .. وزير الصناعة: توسعات لمجموعة «العربي» في قويسنا الجديدة

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

القابضة للغازات الطبيعية تتابع مع بتروبل رفع كفاءة البنية التحتية الداعمة لإنتاج حقل ظهر

جانب من الاعمال

أكتوبر الجديدة" يُكثف أعمال صيانة المحاور وتنسيق الموقع العام لخدمة المناطق الاستثمارية والسكنية بالمدينة

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد