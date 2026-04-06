الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أفضل 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم  مرة ‏اخرى خلال اقل من شهر، والبعض الاخر قام بتثبيت أسعار سياراته، بعد وقوع ‏الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان ‏كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية بأسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ أفضل 5 سيارة ‏SUV‏ "زيرو"‏ بمتوسط مليون جنيه.

1- كاي اكس 3 برو

تأتي سيارة كايي X3 برو موديل 2026، بخيارين للمحرك: الأول محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر بقوة 118 حصانًا وعزم دوران 143 نيوتن متر، والثاني محرك تيربو بنفس السعة سعة 1.5 لتر بقوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر.

و يتصل كلا المحركين بناقل حركة متغير باستمرار (CVT) يوفر تحكمًا سلسًا بالسرعات ويحاكي 9 سرعات.

وتاتي اسعار السيارة كايي ‏X3‎‏ برو موديل 2026‏ داخل السوق المصري :

‏- فئة ‏Top Line بسعر 945,000 جنيه     

‏- فئة ‏Flagship بسعر 995,000 جنيه

2- جاك JS4

تأتي سيارة جاك JS4 موديل 2025، بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو يولد قوة 147 حصانًا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT. 

و تبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س، وتوفر كفاءة جيدة في استهلاك الوقود، مما يجعلها خياراً مناسباً للقيادة اليومية والمدن المزدحمة.

وتاتي أسعار السيارة جاك ‏JS4‎‏ موديل 2025‏ داخل السوق المصري، بفئة‏ Ultimat  الوحيدة بسعر 1,039,900 جنيه

3- شانجان سي-اس-35-بلس

تعتمد شانجان سي اس 35 موديل 2025 على محرك بنزين تيربو رباعي الإسطوانات سعته 1.4 لتر، يقدم قوة حصانية تبلغ 158 حصان مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.

وتستطيع التسارع من السكون للوصول إلى 100كم خلال مدة 11 ثانية، وبعمل نظام الدفع الأمامي FWD.

وتاتي أسعار السيارة شانجان سي اس 35 موديل 2025 ‏داخل السوق المصري ‏:

‏- فئة ELITE بسعر 999,000 جنيه 

‏- فئة PREMIUM بسعر 1,099,000 جنيه       

‏- فئة FLAGSHIP بسعر 1,199,000 جنيه

4- شيرى تيجو 7

تتوفر سيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 بمحركين رئيسيين، الأول هو محرك تيربو بسعة 1.5 لتر بقوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، والثاني هو محرك تيربو بسعة 1.6 لتر وقوة تصل إلى 194 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر. 

وتاتي أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 ‏‏داخل السوق المصري ‏:‏

‏- فئة‏ Baseline ‎2026‎ بسعر 1,000,000 جنيه     

‏- فئة‏ Highline ‎2026‎ بسعر 1,070,000 جنيه     

5- إم جي ZS

تأتي سيارة إم جي ZS موديل 2025 بخيارين رئيسيين للمحرك، الأول هو محرك بنزين بسعة 1.5 لتر يولد 118-123 حصان مع عزم دوران 150-180 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT). الخيار الثاني هو محرك تيربو بسعة 1.3 لتر يولد 160 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

وتاتي أسعار سيارة إم جي ‏ZS‏ موديل 2025 ‏‏‏داخل السوق المصري ‏:‏

‏- فئة Comfort 2025 بسعر 1,050,000 جنيه

‏- فئة Comfort 2026 بسعر 1,050,000 جنيه

‏- فئة Comfort / ACC 2025 بسعر 1,075,000 جنيه

- فئة  Luxury 2025 فيس ليفت بسعر 1,100,000 جنيه.

