بمواصفات جبارة وكاميرات فائقة.. هاتف Find X9s Pro من اوبو يستعد للانطلاق

تسعي شركة اوبو لتحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والأداء الاحترافي من خلال إطلاق هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا القادم.

هاتف Oppo Find X9 Ultra

بحسب التسريبات من المتوقع أن يأتي هاتف فايند X9 ألترا مزوّد بعدسة تقريب بصري مدمجة بقوة 10x، وبالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء بصري فائق، تعمل أوبو أيضًا على تطوير مجموعة عدسات تقريب خارجية.

وبالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يضم الهاتف نظام كاميرا رباعي العدسات ، يتألف من مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة بيريسكوب إضافية بدقة 50 ميجابكسل. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات أوبو Find X9 Ultra



وفي سياق متصل، كشف المسرب Digital Chat Station أن الهاتف سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 7050 مللي أمبير، وهو ما يتطابق مع تقارير سابقة.

كما أشار إلى مزايا أخرى تشمل كلا من محرك اهتزاز متطور، ومكبرات صوت مزدوجة متناظرة، ودعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات.

وبحسب تسريب حديث على منصة Geekbench، سيعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، أما على صعيد الشاشة، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED بقياس 6.82 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز.