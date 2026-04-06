أصل الحكاية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

أحمد أيمن

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة تقلبات جوية قوية تضرب مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة؛ نتيجة نشاط رياح الخماسين المحمّلة بالرمال والأتربة، والتي تُعد من السمات المناخية المعتادة في فصل الربيع. 

وأوضحت الهيئة أن هذه الموجة ستؤثر على أغلب المحافظات، حيث تنشط الرياح بشكل ملحوظ وتتراوح سرعتها بين 30 و50 كيلومترًا في الساعة.

متى تبدأ التقلبات الجوية؟

من المتوقع أن تبدأ هذه الأجواء غير المستقرة اعتبارًا من يوم غدٍ، الثلاثاء، وتستمر لمدة تصل إلى 5 أيام متواصلة حتى نهاية الأسبوع، مع احتمالية تحول الرياح إلى عواصف ترابية في بعض المناطق المكشوفة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس. 

ونبهت الأرصاد إلى أن هذه الفترة سشتهد أيضا اضطرابا في حركة الملاحة البحرية ، خاصة على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث ترتفع سرعة الرياح إلى نحو 40-50 كيلومترًا في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار، ما يجعل الأنشطة البحرية غير آمنة.

ونوهت بأن ذلك الطقس يؤدي أيضا إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة والمناطق القريبة من الظهير الصحراوي. 

تحذير عاجل من الأرصاد

في ظل هذه الظروف، شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية؛ لتجنب الأضرار المحتملة، مثل تقليل الخروج من المنزل إلا للضرورة، وإغلاق النوافذ بإحكام لمنع دخول الأتربة، وارتداء الكمامات أو استخدام قطع قماش مبللة لحماية الجهاز التنفسي. 

كما نصحت الأرصاد في تحذيرها، بارتداء نظارات شمسية لحماية العينين في أثناء التواجد خارج المنزل. 

ودعت الهيئة، قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة، من خلال تخفيض السرعة وتشغيل الإضاءة وترك مسافات آمنة بين المركبات، مع التوقف في مكان آمن في حال انعدام الرؤية. 

كما أكدت أهمية بقاء مرضى الحساسية والجيوب الأنفية والربو داخل المنازل قدر الإمكان، والالتزام بتناول الأدوية الوقائية تحت إشراف طبي، إلى جانب الإكثار من شرب المياه. 

وتأتي هذه التحذيرات؛ في إطار متابعة الهيئة للتقلبات الجوية التي تصاحب فصل الربيع، والتي غالبًا ما تتسم بنشاط الرياح المثيرة للأتربة، ما يستدعي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيراتها على المواطنين.

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

