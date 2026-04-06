براءة التيك توكر شاكر محظور في قضية حيازة سلاح ومواد مخدرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها ببراءة التيك توكر شاكر محظور، والمتهم الثاني في القضية، من تهم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وحيازة سلاح وذخائر نارية دون تصريح.

وقدم دفاع التيك توكر شاكر محظور، دفوعًا، أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة وحيازة سلاح وذخائر نارية دون تصريح، تضمنت النقاط التالية:

- بطلان تفتيش الوحدات السكنية وما ترتب عليه من إجراءات؛ لعدم صدور إذن من النيابة العامة.

- بالنسبة للمتهم الثاني، بطلان إجراءات القبض عليه؛ لعدم حصولها في حالة التلبس، وخلو إذن النيابة العامة من موافقة القبض عليه.

- دَفَع الدفاع بتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول (مأمور الضبط القضائي) في محضر الشرطة، مع أقواله في تحقيقات النيابة العامة.

- التأكيد على غياب الأدلة الفنية على حدوث الواقعة، حيث جاءت عينات المتهمين في تحليل الطب الشرعي سلبية من تعاطي المواد المخدرة.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمين كانا يعملان سابقًا ضباط شرطة، وأكدا أن القبض عليهما جاء بعد استقالتهما، والسعي وراء مصدر رزق آخر، وأنهما لم يمرّا بما مرّ به الشباب المتورطون في قضايا مماثلة.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال التيك توكر شاكر محظور ومدير أعماله، في قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بالإضافة إلى حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.

وقال التيك توكر شاكر أمام المحكمة إنه لم يكن على علم بالمواد المخدرة الموجودة،: "أنا ماليش علاقة بالمخدرات خالص، أنا مش بشرب أي نوع من المخدرات".