بعد وصفه بالمجنون.. ترامب يتجاهل الرد على دعوات تقييم صحته العقلية

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانتقادات التي طالت منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أحد عيد الفصح، والذي تضمن ألفاظًا نابية وتهديدات بتدمير محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية.

وعندما سُئل عن الانتقادات الموجهة لمنشوره، الذي وصف فيه الإيرانيين بـ"الأوغاد المجانين"؛ قال ترامب للصحفي أثناء إجابته على السؤال: "لا أُبالي بالانتقادات".

وعندما أُلحّ عليه بالقول إن البعض يدعو إلى تقييم صحته العقلية؛ تجاهل ترامب السؤال.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي: "لم أسمع بهذا"، قبل أن يُلمّح إلى أنه يجب أن يكون هناك "المزيد من الأشخاص" مثله.

وأضاف ترامب للصحفيين: “لكن إن كان هذا هو الحال؛ فسيتعين عليكم أن يكون هناك المزيد من الأشخاص مثلي، لأن بلدنا كان يُستغل في التجارة وفي كل شيء لسنوات عديدة حتى جئتُ أنا، لذا إذا كان الأمر كذلك، فسيتعين عليك توظيف المزيد من الأشخاص”.

وأعرب أعضاء في الكونجرس الأمريكي عن قلقهم بشأن الحالة العقلية للرئيس ترامب، في أعقاب تهديده الصريح بتدمير البنية التحتية الإيرانية إذا لم تفتح مضيق هرمز.

وردا على ذلك، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن تصريح ترامب يذكرنا برجل مجنون خارج عن السيطرة.

وكتب على موقع X: “عيد فصح سعيد يا أمريكا، بينما تذهبون إلى الكنيسة وتحتفلون مع الأصدقاء والعائلة؛ يُهاجَم رئيس الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي كرجل مجنون خارج عن السيطرة”.