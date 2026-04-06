عمرو أديب: لاحظت كمية تطبيل غير طبيعية بتتعمل لترامب من المسؤولين الأمريكيين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن المهلة التي أعلن عنها لإيران تنتهي مساء الثلاثاء.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الحاج أبو حنان كان عامل مؤتمر صحفي النهاردة، ولاحظت كمية تطبيل بتتعمل لترامب من المسؤولين بالإدارة الأمريكية غير طبيعية".

وتابع عمرو أديب: "ترامب يتحدث دائما عن مدى قوة وقدرات السلاح الأمريكي وأدوات الرؤية الليلية التي يستخدمها الجيش الأمريكي".

وأكمل عمرو أديب: "ترامب يتحدث دائما عن النجاح المبهر لعملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي سقط في الأراضي الإيرانية".

واستطرد عمرو أديب: "هناك أحاديث أن عملية إنقاذ الطيار الأمريكي تكلفتها تخطت عشرات الملايين من الدولارات“، مضيفا: ”ترامب قال لو الاتفاق ما تمِّش مع إيران يوم الأربعاء؛ مش هيكون فيه إيران".