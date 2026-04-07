قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غزل المحلة يعلن رحيل سيد معوض عن الجهاز الفني

رباب الهواري

أكد شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، أن الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال يحظى بثقة كاملة من إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بشكل جيد في الفترة الحالية، مع استمرار الاجتماعات لتحسين النتائج بشكل دائم.

وأوضح الخشاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستاد المحور»، أن الفريق يضع كامل تركيزه على مواجهة الجونة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل صعوبة مباريات مرحلة الهبوط، والتي تتطلب مجهودًا كبيرًا لتحقيق الانتصارات والتقدم في جدول الدوري.

وأضاف أن نادي غزل المحلة يمتلك مجلس إدارة داعم لا يتأخر عن الفريق سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، مشددًا على أن الجميع يعمل من أجل تحسين وضع الفريق في المسابقة.

وفيما يخص ملف الجهاز الفني، كشف الخشاب أن سيد معوض عمل لمدة أسبوعين فقط داخل النادي، لكن لم يحدث انسجام مع الجهاز الفني، كما أنه لم يُبدِ رغبة في الاستمرار، ليغادر الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب يحيى زكريا لا يمتلك أي عروض في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن النادي سيعلن رسميًا في حال وصول أي عروض له خلال الفترة المقبلة.

سيد معوض غزل المحلة اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

