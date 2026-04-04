فاركو يتقدم على غزل المحلة في الشوط الأول بالدوري

تقدم فاركو على غزل المحلة بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين باستاد برج العرب، ضمن الجولة الثانية لمجموعة الهروب من الهبوط من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

نجح فاركو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق الغاني بابكار نداى.

وخاض المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى ..عامر عامر .

خط الدفاع .. أحمد العش - أحمد شوشة -يحيى زكريا - عموري.

خط الوسط .. محمود نبيل - موري توريه - رشاد العرفاوي . الهجوم ..سعيدي كيبو - محمد أشرف - جريندو.



بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: عبدالرحمن رشدان، بابكر نداي، معاذ أحمد، أحمد البحراوي.

الوسط: محمد جابر، محمد فخري، محمود عماد أحمد شعبان.

الهجوم: وليد مصطفى، أليو بادا.