فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن جوانب إنسانية في علاقتها بوالدها الراحل، خلال لقاء تلفزيوني، حيث تحدثت عن تأثرها الكبير به وباهتمامه باللغة العربية.

وأقرت بأن مستواها في اللغة العربية ليس بالمستوى المطلوب، ووصفت نفسها بأنها ضعيفة فيها، مشيرة إلى أن والدها كان يولي هذه المسألة أهمية خاصة, وأكدت أنها تحاول حاليًا تطوير مهاراتها اللغوية وتحسين أدائها في هذا الجانب.

وجاءت هذه التصريحات في سياق حديثها عن ذكرياتها مع والدها، بينما يُعد أحدث أعمالها الفنية مسلسل «حكاية نرجس»، الذي شاركت فيه مؤخرًا وحقق تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور.

