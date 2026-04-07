الجد والأب وزوجته.. حبس المتهمين بقتل طفلة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق في محافظة المنوفية حبس المتهمين في واقعة مقتل طفلة بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها أنه "فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن وفاة طفلة بها أثار تعذيب وحروق متفرقة بالجسم بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة الشهداء من "عامل بأحد المقابر" بحضور أحد الأشخاص وطلب منه دفن حفيدته ( طفلة 3 سنوات) دون تصريح من الجهات المختصة بدعوى سقوطها من أعلى درج سلم بمنزلها وعدم استخراجه شهادة ميلاد لها.

بالفحص تبين وجود أثار إصابات وحروق وكدمات متفرقة بجثمان الطفلة وأسفرت التحريات عن تعدى جد ووالد الطفلة عليها ، وإعتياد زوجة والد المتوفاه بالتعدى عليها بالتعذيب والحرق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية بلاغا من مركز شرطة الشهداء بمصرع طفلة صغيرة تبلغ من العمر ٣ سنوات بقرية ميت شهالة.

بالانتقال تبين مصرع الصغيرة سما نتيجة وجود علامات تعذيب علي جسدها الصغير.

وبالفحص تبين انه اثناء قيام الجد بمحاولة دفن الصغيرة دون اوراق شك فيه التربي لوجود علامات علي جسد الصغيرة وتم ابلاغ الشرطة والتي تحفظت علي جثمان الصغيرة سما.

وبالتحريات واستدعاء الاسرة اعترفت زوجة الاب انها كانت تسكب علي الطفلة الماء المغلي بسبب التبول اللااردي للطفلة وتوفت الطفلة نتيجة ذلك وحاولوا اخفاء الجريمة بدفن الطفلة.

وبالفحص ايضا تبين تعرض الطفلة للتعدي الجنسي وهو ما تسبب في تبولها اللااردي وتبين ان جد الطفلة ووالدها تناوبوا علي الاعتداء عليها جنسيا عدة مرات.

واعترف الاب والجد بارتكابهم الواقعة واكد الاب ان سما نتيجة زواج عرفي وحملت بها امها وتركتها في عمر صغير ليقوم بتربيتها.

وتم حبس الاب والجد وزوجة الاب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.