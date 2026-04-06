طفلة المنوفية صاحبة 3 أعوام.. حكاية صغيرة ضحية زواج عرفي وتعدي الأب والجد

في عالم انعدم فيه الضمير وساءت الاخلاق ..كانت نهاية مؤلمة لطفلة صغيرة عمرها 3 سنوات على يد أبيها وجدها..

تفاصيل صادمة

تفاصيل صادمة شهدتها مقتل طفلة تدعي سما تبلغ من العمر 3 سنوات من قرية ميت شهادة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية بعد اكتشاف التعدي الجنسي عليها من الجد والاب وانتهت بالقاء الماء الساخن علي جسدها النحيل لتلقي حتفها.

بداية اكتشاف الواقعة

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية بلاغا من مركز شرطة الشهداء بمصرع طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات بقرية ميت شهالة.

بالانتقال تبين مصرع الصغيرة سما نتيجة وجود علامات تعذيب علي جسدها الصغير.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الجد بمحاولة دفن الصغيرة دون أوراق شك فيه التربي لوجود علامات علي جسد الصغيرة وتم ابلاغ الشرطة والتي تحفظت علي جثمان الصغيرة سما.

زوجة الاب كانت تسكب علي الطفلة الماء المغلي

وبالتحريات واستدعاء الاسرة اعترفت زوجة الأب انها كانت تسكب علي الطفلة الماء المغلي بسبب التبول اللااردي للطفلة وتوفت الطفلة نتيجة ذلك وحاولوا اخفاء الجريمة بدفن الطفلة.

وبالفحص ايضا تبين تعرض الطفلة للتعدي الجنسي وهو ما تسبب في تبولها اللااردي وتبين أن جد الطفلة ووالدها تناوبوا علي الاعتداء عليها جنسيا عدة مرات.

واعترف الأب والجد بارتكابهم الواقعة وأكد الأب أن سما نتيجة زواج عرفي وحملت بها أمها وتركتها في عمر صغير ليقوم بتربيتها.

وتم حبس الأب والجد وزوجة الأب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.