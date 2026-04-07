سنقاضي أحد المستشفيات.. زوجة ضياء المرغني تكشف تطورات حالته الصحية|خاص

كشفت زوجة الفنان ضياء الميرغني عن آخر تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى المستشفيات التي كان يقيم بها في منطقة الشيخ زايد.

وقالت زوجته، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن حالة ضياء الميرغني شهدت استقرارًا كبيرًا بعد نقله لمستشفى أخرى، مشيرة إلى أن تدخل نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي كان الفارق في حصوله على المعاملة اللائقة، بعد تعرضه لسوء معاملة واستغلال من قبل المستشفى السابقة.

وأضافت: "إحنا هناخد حقنا وتواصلنا مع وزيرة الصحة، ولولا دكتور أشرف زكي مكناش هنعرف ننقل لمستشفى تانية.. هو إنسان بمعنى الكلمة ومسبناش لحظة".

وعن الحالة الحالية للفنان ضياء الميرغني، أكدت زوجته أنه بحالة جيدة، وأن الأزمة كانت نتيجة انسداد شريان بالرقبة، مشيرة إلى أنه سيواصل متابعة نسبة السكر بالدم خلال الفترة المقبلة، ويتواجد حاليًا في منزله وسط عائلته.

تكريم الفنان ضياء الميرغني

وفى وقت سابق ، كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء الميرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وكان الميرغني صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغيير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية تكمن في الموهبة، ولكن لابد من صقلها بالعلم”.