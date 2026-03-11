ضياء الميرغني يغادر المستشفى ويعود لمنزله

أعلن نجل الفنان ضياء الميرغني عن خروج والده من المستشفي، بعد تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

وقال نجل الميرغني: النهاردة يوم جميل.. الحمد لله والدي العزيز بخير ورجع البيت بالسلامة بعد ما كان في 3 مستشفيات لمدة 10 أيام.. كانت وعكة صحية صعبة لكنه قام منها على خير بفضل الله ثم بفضل الرعاية الصحية الجيدة في المستشفى الثانية.. والرعاية الصحية الممتازة في المستشفى الثالثة".

وتابع: شكرًا لكل أصحابي اللي سألوا واطمنوا.. شكرًا لنقابة المهن التمثيلية وخاصة دكتور أشرف زكي على الاهتمام والمتابعة والمساعدة.. شكرًا لكل القائمين على المستشفيين المذكورين على تقديم الرعاية اللازمة".