آرسنال يفرض التعادل على باير ليفركوزن

فرض آرسنال الإنجليزي التعادل على مضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز روبرت أندريش هدف تقدم لباير ليفركوزن في الدقيقة 46

وأدرك آرسنال التعادل عبر الألماني كاي هافيرتس من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وتُجرى مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل في لندن .

وتأهل أرسنال مباشرة إلى هذا الدور بعد أداء لافت في مرحلة الدوري، حيث أصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحقق الفوز في جميع مبارياته الثماني، مسجلاً 23 هدفًا مقابل استقبال 4 أهداف فقط، تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا.

وبلغ باير ليفركوزن الدور ذاته بعد تخطيه أولمبياكوس اليوناني في الملحق الإقصائي بنتيجة إجمالية 2-0، رغم تذبذب نتائجه مؤخرًا على الصعيد المحلي.