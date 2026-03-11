عاصم الجزار يحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة: سيناريو الفوضى لن ينجو منه أحد

حذر عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدًا أن الحرب الدائرة لم تعد مجرد خبر يتداول في وسائل الإعلام، بل تحولت إلى واقع يفرض تداعياته على الجميع.

وقال الجزار، خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول للحزب تحت عنوان "حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية"، إن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل التطورات المتلاحقة، متسائلًا: إلى أين تمضي بنا هذه الحرب؟، مشيرًا إلى أن السوابق التاريخية تؤكد أن مثل هذه الصراعات تنعكس بشكل مباشر على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح أن الحرب لم تعد محصورة بين أطرافها المباشرين، بل بدأت تتسع دوائرها بشكل قد يقود إلى سيناريو الفوضى، محذرًا من أن اندلاع مثل هذا السيناريو لن ينجو منه أحد في المنطقة.

وأكد رئيس الحزب أن القوى السياسية مطالبة في هذه المرحلة بالعمل الجاد من أجل بناء منظومة إقليمية تقوم على التعاون والشراكة لا على الصراع والمواجهات، مشددًا على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السياسية.

وأشار الجزار إلى أن الحزب يدعم رؤية القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا أن الحروب لا تجلب سوى الخراب والدمار، مستشهدًا بما يؤكد عليه عبد الفتاح السيسي من أن مصر واجهت العديد من الظروف الصعبة عبر تاريخها، لكنها تعاملت معها بالصبر والحكمة، وهو ما يعد مفتاحًا لتجاوز الأزمات المتصاعدة.

وشدد على أن شعوب الشرق الأوسط باتت تدرك أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الدول الوطنية، داعيًا إلى إعادة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن مصر واستقرارها، في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

واكد الجزار بالتأكيد على ضرورة العمل من أجل مستقبل أفضل لشعوب المنطقة، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل سوء.