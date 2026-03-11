طارق لطفي: أبحث عن الأدوار الصعبة.. وشخصيتي في فرصة أخيرة لم أقدمها من قبل

كشف الفنان طارق لطفي عن أسباب حماسه، للمشاركة في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل"فرصة أخيرة".

وقال طارق لطفي في تصريحات خاصة: هناك العديد من العوامل التي جذبتني ، كما ان المسلسل عبارة عن منطقين منطق "بدر أباظة"، وهي الشخصية التي أقدمها، وهو الرجل العصامي الذي قام ببناء نفسه من الصفر بحي شعبي، والمنطق الاخر وهو منطق القاضي المشهود له بالنزاهة والاستقامة، وهو ما يجسده محمود حميدة، والذي يجد نفسه أمام أصعب اختبار في حياته حين تختطف حفيدته للضغط عليه في قضية حساسة، فهو صراع بين الطرفين وكل منهم يحاول الحفاظ على منطق الخاص به وأسرته.

واضاف طارق لطفي: الذي جذبني للعمل أن شخصية لم أقدمها من قبل، حيث أن بدر تشبع بلغة الشارع وتفاصيله قبل أن يرتقي اجتماعيًا ليصبح من كبار المجتمع وهذا النوع من الشخصيات يظل محتفظًا برواسب جذوره الشعبية مهما حقق من ثراء، وهذا التناقض هو الذي استهواني للعمل.

واستكمل: أبحث عن الشخصية المركبة الصعبة دائما، والعمل محطة مهمة جدا في مشواري الفني.