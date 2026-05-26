ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى يضم 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد تحقيق أرباح مالية من المواطنين المتعاملين معهم متخذين من مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وضبط بحوزتهم عدد من الأختام والنماذج المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، والأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير، وفلاشة محمل عليها دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، و5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.