تحليل DNA يكشف مفاجأة في قضية مـ.قتل الطفلة سما على يد أسرتها بعد التعدي عليها

كشف تحليل DNA (الحمض النووي)، الذي تم إجراؤه للطفلة “سما”، المتوفاة على يد والدها وجدها وزوجة والدها، أن الطفلة سما “ليست ابنة والدها” المتهم في قتلها بعد التعدي عليها جنسيًا.

وتبين من التقرير والتحليل، أن الطفلة ليست ابنة الأب الذي اعتدي عليها، وأن التحاليل غير متطابقة.

وأكد الأب المتهم خلال التحقيقات، أنه تزوج زواجًا عرفيًا منذ ما يقرب من 4 سنوات، وجاءت إليه زوجته بعد ذلك، وتركت الطفلة له، وأكدت أنها ابنته.

وتابع الأب أنه قام بتربية الطفلة مع زوجته الحالية، ثم تناوب الاعتداء الجنسي عليها مع والده حتى وفاتها، موضحًا أنه كان لا يعلم أنها ليست ابنته.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، بلاغًا من مركز شرطة الشهداء بمصرع طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات في قرية ميت شهالة.

وبالانتقال؛ تبين مصرع الصغيرة “سما”؛ نتيجة وجود علامات تعذيب على جسدها الصغير.

وبالفحص؛ تبين أنه أثناء قيام الجد بمحاولة دفن الصغيرة دون أوراق؛ شك فيه التربي، لوجود علامات على جسد الصغيرة، وتم إبلاغ الشرطة التي تحفظت على جثمان الصغيرة “سما”.

وبالتحريات واستدعاء الأسرة؛ اعترفت زوجة الأب أنها كانت تسكب على الطفلة “الماء المغلي”؛ بسبب التبول اللاإرادي للطفلة، وأنها توفيت نتيجة ذلك، فحاولوا إخفاء الجريمة بدفنها.

وبالفحص أيضًا؛ تبين تعرض الطفلة للتعدي الجنسي، وهو ما تسبب في تبولها اللاإرادي، وتبين أن المتهم ووالده هما من تناوبا على الاعتداء عليها جنسيًا عدة مرات.

واعترف المتهم ووالده بارتكابهما الواقعة؛ فتم حبسهما مع زوجة المتهم الأول، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.