أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة دايو لانوس موديل 2000‏.

تعتمد السيارة دايو لانوس موديل 2000، بشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 86 حصاناً وعزم دوران قدره 130 نيوتن متر، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، وتتميز بمعدل تسارع مقبول للسيارات الاقتصادية حيث تصل من الصفر إلى 100 كم/ساعة في حوالي 12.5 ثانية، مع سرعة قصوى تقارب 170 كم/ساعة.

تنتمي دايو لانوس موديل 2000 ‏لفئة السيارات السيدان المدمجة، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4237 مم، وعرضها 1678 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2520 مم توفر مساحة جلوس مناسبة لعائلة صغيرة، وتأتي السيارة بوزن 1010 كجم، مما يساعدها على المناورة وتوفير استهلاك الوقود الذي يبلغ في المتوسط 7 لتر لكل 100 كم.

وتتوفر السيارة دايو لانوس موديل 2000، بفئات تشمل كماليات أساسية مثل التكييف، باور ستيرنج، وزجاج كهربائي أمامي في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى وجود شنطة خلفية بسعة تخزين جيدة تصل إلى 322 لترا؛ مما يجعلها خياراً مفضلاً في سوق المستعمل.

سعر السيارة دايو لانوس موديل 2000‏‏‏‏‏

وعن سعر السيارة دايو لانوس موديل 2000‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 180 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎