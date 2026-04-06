قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

يترقب ملايين العاملين في مصر موعد صرف مرتبات أبريل 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف رسميًا.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحسين آليات صرف الرواتب وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم قبل نهاية الشهر، بما يساهم في تخفيف الأعباء اليومية.



موعد صرف مرتبات أبريل 2026

أكدت وزارة المالية المصرية أن صرف مرتبات أبريل 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 أبريل الجاري، بدلًا من الموعد التقليدي، على أن تستمر عمليات الصرف خلال الأيام التالية وفق جدول زمني محدد لكل جهة حكومية.



ويهدف هذا التنظيم إلى منع التكدس، وضمان انسيابية عملية الصرف في مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

أماكن صرف مرتبات أبريل 2026

وفرت الدولة عدة وسائل لصرف مرتبات أبريل 2026، بما يمنح الموظفين مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد

الحسابات البنكية المرتبطة بالرواتب

وتسهم هذه الخيارات في تقليل الضغط على نقاط السحب، وتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم دون معاناة.



حقيقة زيادة مرتبات أبريل 2026

حسمت المالية الجدل حول وجود أي زيادات جديدة، مؤكدة أن مرتبات أبريل 2026 سيتم صرفها دون أي زيادة، بالقيم الحالية المعمول بها.

ومن المقرر أن تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مستوى الدخل.

أهمية الموعد للمواطنين

يمثل توقيت صرف مرتبات أبريل 2026 أهمية كبيرة لدى الموظفين، حيث يرتبط بشكل مباشر بسداد الالتزامات الشهرية مثل الإيجارات، وفواتير الكهرباء والمياه، والمصروفات الأساسية.

كما يساعد الإعلان المبكر عن الموعد في تمكين الأسر من التخطيط المالي بشكل أفضل، وتجنب أي أزمات سيولة خلال الشهر.

موعد تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات 2026

أكدت الحكومة أن تطبيق زيادة المرتبات سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، حيث سيتم صرف الرواتب بالزيادات الجديدة مع مرتبات شهر يوليو.

وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، في واحدة من أكبر زيادات الأجور خلال السنوات الأخيرة.

علاوات دورية وزيادات إضافية

لم تقتصر الزيادات على رفع الحد الأدنى فقط، بل تضمنت أيضًا حزمة من العلاوات لتحسين دخول العاملين، حيث تقرر:

علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، وضمان استفادة الجميع من الزيادات الجديدة.



زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

ضمن توجه الدولة لدعم القطاعات الحيوية، تم إقرار زيادات إضافية لفئات بعينها، أبرزها:

زيادة رواتب المعلمين بنحو 1100 جنيه شهريًا

منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا

رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%

وتأتي هذه القرارات في إطار تحسين أوضاع العاملين في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما من أهم ركائز التنمية.

موعد زيادة المعاشات 2026

على جانب آخر، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون الزيادة بنسبة مئوية تصل إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم تحديد النسبة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الجارية حاليًا.