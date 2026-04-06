الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

عبد العزيز جمال

يترقب ملايين العاملين في مصر موعد صرف مرتبات أبريل 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف رسميًا.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحسين آليات صرف الرواتب وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم قبل نهاية الشهر، بما يساهم في تخفيف الأعباء اليومية.
 

موعد صرف مرتبات أبريل 2026

أكدت وزارة المالية المصرية أن صرف مرتبات أبريل 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 أبريل الجاري، بدلًا من الموعد التقليدي، على أن تستمر عمليات الصرف خلال الأيام التالية وفق جدول زمني محدد لكل جهة حكومية.
 

زيادة المرتبات أبريل 2023

ويهدف هذا التنظيم إلى منع التكدس، وضمان انسيابية عملية الصرف في مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

أماكن صرف مرتبات أبريل 2026

وفرت الدولة عدة وسائل لصرف مرتبات أبريل 2026، بما يمنح الموظفين مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات
  • فروع البنوك المختلفة
  • مكاتب البريد 
  • الحسابات البنكية المرتبطة بالرواتب

وتسهم هذه الخيارات في تقليل الضغط على نقاط السحب، وتسهيل وصول المواطنين إلى مستحقاتهم دون معاناة.
 

صرف مرتبات شهر مارس 2026

حقيقة زيادة مرتبات أبريل 2026

حسمت المالية الجدل حول وجود أي زيادات جديدة، مؤكدة أن مرتبات أبريل 2026 سيتم صرفها دون أي زيادة، بالقيم الحالية المعمول بها.

ومن المقرر أن تبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين مستوى الدخل.

أهمية الموعد للمواطنين

يمثل توقيت صرف مرتبات أبريل 2026 أهمية كبيرة لدى الموظفين، حيث يرتبط بشكل مباشر بسداد الالتزامات الشهرية مثل الإيجارات، وفواتير الكهرباء والمياه، والمصروفات الأساسية.

كما يساعد الإعلان المبكر عن الموعد في تمكين الأسر من التخطيط المالي بشكل أفضل، وتجنب أي أزمات سيولة خلال الشهر.

موعد تطبيق زيادات المرتبات والمعاشات 2026

أكدت الحكومة أن تطبيق زيادة المرتبات سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، حيث سيتم صرف الرواتب بالزيادات الجديدة مع مرتبات شهر يوليو.

وشملت القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، في واحدة من أكبر زيادات الأجور خلال السنوات الأخيرة.

علاوات دورية وزيادات إضافية

لم تقتصر الزيادات على رفع الحد الأدنى فقط، بل تضمنت أيضًا حزمة من العلاوات لتحسين دخول العاملين، حيث تقرر:

  • علاوة دورية بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • علاوة بنسبة 12% لغير المخاطبين بالقانون

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، وضمان استفادة الجميع من الزيادات الجديدة.
 

زيادة المرتبات والمعاشات

زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

ضمن توجه الدولة لدعم القطاعات الحيوية، تم إقرار زيادات إضافية لفئات بعينها، أبرزها:

  • زيادة رواتب المعلمين بنحو 1100 جنيه شهريًا
  • منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا
  • رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%

وتأتي هذه القرارات في إطار تحسين أوضاع العاملين في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما من أهم ركائز التنمية.

موعد زيادة المعاشات 2026

على جانب آخر، تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تكون الزيادة بنسبة مئوية تصل إلى 15% كحد أقصى، على أن يتم تحديد النسبة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الجارية حاليًا.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: هل توفير 40 مليون جنيه يوميًا من الغلق يعوض الخسائر؟

الفنان يوسف الشريف

يوسف الشريف يكشف سبب غيابه عن الشاشة لمدة 5 سنوات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: الحكومة لازم تخف إيدها شوية عن المواطنين

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد