موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

يترقب العاملين بالقطاع الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات أبريل2026، وذلك بعد تبكير صرف مرتبات مارس التي تمت بعد قبل اجازة عيد الفطر بيومين تسهيلا على المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ويترقب حاليا الموظفين صرف مرتبات ابريل 2026 ، فهل سيتم تبكيرها ايضا ام ستظل في موعدها الرسمي؟.

موعد صرف مرتبات أبريل 2026

أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات إبريل 2026 للموظفين وأماكن الصرف، وفقِا للجدول الزمني المعتاد للصرف الشهري، بما يضمن تنظيم عملية الحصول على الرواتب وتقليل التكدس على منافذ الصرف المختلفة.

كشفت وزارة المالية أن موعد بدء صرف المرتبات سيكون اعتبارًا من 22 أبريل 2026، ويشمل ذلك جميع العاملين في الدولة، من معلمين وموظفين، إضافة إلى العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

صرف متأخرات مرتبات أبريل 2026

أكدت الوزارة إعلان جدول صرف مرتبات إبريل 2026 للموظفين وأماكن الصرف، كما أن المتأخرات المالية سيتم صرفها بالتوازي مع المرتبات، عبر ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية وتجنب الزحام لضمان سهولة وسرعة الحصول على المستحقات.

أماكن صرف مرتبات ابريل 2026



ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أكثر من 4600 مكتب تابع للبريد المصري.

ماكينات الدفع الإلكتروني مثل "فوري" المنتشرة في المحافظات.

المحافظ الإلكترونية وبطاقات "ميزة" لصرف المرتبات بسهولة.

تطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة التي تتيح السحب والدفع بدون نقد.

ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتنظيم عمليات صرف الرواتب بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وتقليل الازدحام، خاصة مع العدد الكبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل للمعلمين

وتساءل المدرسين عن موعد صرف مرتبات المعلمي شهر أبريل ، وذلك لمعرفة التوقيت المحدد من قبل وزارة المالية لصرف تلك الرواتب.

ومن المقرر ان تتم عملية الصرف لكل موظفي القطاع الإداري بالدولة يوم ٢٢ أبريل المقبل.