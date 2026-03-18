زيادة المرتبات والمعاشات.. إعلان مرتقب خلال ساعات لرفع الحد الأدنى للأجور

تتصدر زيادة المرتبات في مصر لعام 2026 اهتمام شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع اقتراب الحكومة من إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة، والتي تتضمن إجراءات تستهدف تحسين مستوى الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

إعلان رسمي خلال ساعات

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تستعد للإعلان عن الزيادة الجديدة في المرتبات خلال أيام قليلة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة أُدرجت في الموازنة العامة الجديدة، التي تتضمن زيادة مخصصات بند الأجور.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة مالية متكاملة تستهدف رفع مستوى دخول العاملين بالدولة، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادات تتخطى التضخم

وأوضح وزير المالية أن الزيادات المنتظرة لن تكون محدودة أو شكلية، بل تستهدف تحقيق تحسن ملموس في القوة الشرائية للموظفين، من خلال زيادات تفوق معدلات التضخم.

كما أكد أن الدولة تتجه نحو تعزيز الإنفاق على الأجور، في إطار دعم العاملين والتخفيف من الضغوط المعيشية.

أولوية للصحة والتعليم

وشدد كجوك على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة تحسين الأجور، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن إعادة توزيع الإنفاق العام تهدف إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

استمرار الإصلاح الاقتصادي

وأكد وزير المالية أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى سياسات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة تقلبات أسعار الطاقة.

تأمين الموارد ودعم الاقتصاد

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير النقد الأجنبي اللازم لدعم القطاعات الحيوية، وضمان استمرار الإنتاج وتوافر السلع الأساسية دون تأثر.

قرب إعلان الحزمة الاجتماعية

في السياق نفسه، كشف الإعلامي أحمد موسى عن قرب إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي ستتضمن زيادات في الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

توقعات برفع الحد الأدنى للأجور

تشير التوقعات إلى أن تشمل الحزمة الاجتماعية المرتقبة عدة إجراءات مهمة، من أبرزها:

رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه

تطبيق علاوة دورية بنسبة تتراوح بين 10% و15%

زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة

طرح سلع تموينية إضافية عبر بطاقات الدعم

الرواتب الحالية حسب الدرجات

تتفاوت الرواتب الحالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للدرجة الوظيفية، على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه

مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية: من 6,700 إلى 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

المعاشات الحالية

الحد الأدنى للمعاش: 1755 جنيهًا

الحد الأقصى للمعاش: 13,360 جنيهًا

ترقب الإعلان النهائي

ورغم هذه التوقعات، لم تُعلن الحكومة حتى الآن القيم النهائية للزيادات، حيث يجري الانتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي، الذي يُنتظر أن يصدر خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط آمال بأن تسهم هذه القرارات في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.