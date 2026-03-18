وزارة الإعلام: نحن مع أشقائنا العرب ونرفض كل جرائم إيران في بلدان الخليج
إسرائيل تعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب
15000 جنيه.. تحرك برلماني للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في الإسماعيلية
النهوض بصناعة السيارات في مصر.. 3 وزارات تطلق خطة لتعزيز المكون المحلي
الكرملين يرد على المزاعم الأمريكية بتزويد موسكو لطهران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات
إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني
ارتفاع الودائع المصرفية في مصر إلى 14,887 مليار جنيه خلال 2024/2025
طلب إحاطة بالإسماعيلية للحد من ظاهرة إرتفاع إيجار الوحدات السكنية
بعد السقوط الأوروبي القاسي على يد سان جيرمان.. تشيلسي في سباق أخير لإنقاذ موسمه
الضأن البلدي بـ 425 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم قبل عيد الفطر
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع رنجة وفسخ فاسد في عيد الفطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

زيادة المرتبات والمعاشات.. إعلان مرتقب خلال ساعات لرفع الحد الأدنى للأجور

زيادة المرتبات والمعاشات.. إعلان مرتقب خلال ساعات لرفع الحد الأدنى للأجور
زيادة المرتبات والمعاشات.. إعلان مرتقب خلال ساعات لرفع الحد الأدنى للأجور
ولاء خنيزي

تتصدر زيادة المرتبات في مصر لعام 2026 اهتمام شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع اقتراب الحكومة من إعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة، والتي تتضمن إجراءات تستهدف تحسين مستوى الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

إعلان رسمي خلال ساعات

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تستعد للإعلان عن الزيادة الجديدة في المرتبات خلال أيام قليلة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة أُدرجت في الموازنة العامة الجديدة، التي تتضمن زيادة مخصصات بند الأجور.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة مالية متكاملة تستهدف رفع مستوى دخول العاملين بالدولة، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادات تتخطى التضخم

وأوضح وزير المالية أن الزيادات المنتظرة لن تكون محدودة أو شكلية، بل تستهدف تحقيق تحسن ملموس في القوة الشرائية للموظفين، من خلال زيادات تفوق معدلات التضخم.

كما أكد أن الدولة تتجه نحو تعزيز الإنفاق على الأجور، في إطار دعم العاملين والتخفيف من الضغوط المعيشية.

أولوية للصحة والتعليم

وشدد كجوك على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة تحسين الأجور، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن إعادة توزيع الإنفاق العام تهدف إلى توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

استمرار الإصلاح الاقتصادي

وأكد وزير المالية أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى سياسات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة تقلبات أسعار الطاقة.

تأمين الموارد ودعم الاقتصاد

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير النقد الأجنبي اللازم لدعم القطاعات الحيوية، وضمان استمرار الإنتاج وتوافر السلع الأساسية دون تأثر.

قرب إعلان الحزمة الاجتماعية

في السياق نفسه، كشف الإعلامي أحمد موسى عن قرب إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي ستتضمن زيادات في الأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة.

توقعات برفع الحد الأدنى للأجور

تشير التوقعات إلى أن تشمل الحزمة الاجتماعية المرتقبة عدة إجراءات مهمة، من أبرزها:

  • رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه
  • تطبيق علاوة دورية بنسبة تتراوح بين 10% و15%
  • زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
  • طرح سلع تموينية إضافية عبر بطاقات الدعم

الرواتب الحالية حسب الدرجات

تتفاوت الرواتب الحالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للدرجة الوظيفية، على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
  • الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
  • مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه
  • الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه
  • الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه
  • الدرجة الثالثة التخصصية: من 6,700 إلى 8,000 جنيه
  • الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه
  • الدرجة الخامسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه
  • الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

المعاشات الحالية

  • الحد الأدنى للمعاش: 1755 جنيهًا
  • الحد الأقصى للمعاش: 13,360 جنيهًا

ترقب الإعلان النهائي

ورغم هذه التوقعات، لم تُعلن الحكومة حتى الآن القيم النهائية للزيادات، حيث يجري الانتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي، الذي يُنتظر أن يصدر خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط آمال بأن تسهم هذه القرارات في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

ترشيحاتنا

شركات الرياضات الجوية

بحضور رئيس السلطة.. شركات الرياضات الجوية تعلن مبادرة لتشكيل تحالف لدعم المنظومة

صندوق الادمان

صندوق الإدمان ومؤسسة "حياة كريمة" ينظمان أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية ورياضية للمتعافين

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

دراما وإعلانات رمضان 2026.. نماذج إيجابية تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

بالصور

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد