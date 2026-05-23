أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا جهود تهدئة الأوضاع بالمنطقة

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي أجراه، بولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددا من المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع، وتعزيز الحلول السياسية التي تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وجرى، خلال الاتصال، التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول دائمة وشاملة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة وتدعم استدامة الأمن في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما استعرضا العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين.