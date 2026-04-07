محاكمة عصام صاصا بسبب سرقة لحن شيرين عبد الوهاب.. غدًا

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدًا الأربعاء 8 أبريل 2026، محاكمة المطرب الشعبي عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، واستخدامه “دون إذن من أصحاب الحقوق”.

ويواجه عصام صاصا عدة اتهامات أخرى، منها:

- الاستيلاء على لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" التي غنتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبوم لازم أعيش عام 2005.

- استخدام اللحن دون إذن من صاحبه الملحن وائل محمد أو أصحاب الحقوق القانونية.

- إعادة توظيف اللحن في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" عام 2021.

- نشر العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مادية منه.

- مخالفة قانون حماية الملكية الفكرية وفقًا لما ورد في البلاغ المقدم ضده.

وتأتي هذه المحاكمة؛ بعد بلاغ رسمي قدّمه محامي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه “صاصا” باستخدام لحن مملوك لموكله، واستغلاله دون وجه حق؛ الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيه.