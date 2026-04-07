نجل عبد الرحمن أبو زهرة ينشر صورة لوالده ويدعو له بالشفاء

حرص نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة على طمأنة جمهور والده بشأن حالته الصحية، وذلك من خلال مشاركة صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، داعيًا الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

وظهر الفنان القدير في الصورة التي نشرها نجله، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين سارعوا بالدعاء له وتمنوا له تجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت. وأرفق نجله الصورة بتعليق مؤثر قال فيه: "يارب اشفيه يارب"، في رسالة حملت الكثير من القلق والحب والدعم لوالده.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي حملت كلمات الدعم والدعاء للفنان الكبير، مؤكدين مكانته الكبيرة في قلوب محبيه، وتاريخُه الفني الحافل بالأعمال المميزة التي تركت بصمة واضحة في الدراما والسينما المصرية.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدّم خلال مسيرته الطويلة العديد من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد، وتميز بصوته القوي وأدائه الفريد، ما جعله واحدًا من أهم رموز الفن العربي.