أدار مباراة في ليبيا أمس.. توفيق السيد ينتقد اختيار حكم لقاء الأهلي وسيراميكا

أكد توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، أن إدارة لجنة الحكام في مصر تشهد بعض الغرابة، خاصة فيما يتعلق بتكليف الحكام للمباريات المهمة في الدوري.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»: "لابد أن نقف عند أداء الحكم محمود وفا في مباراة الدور الأول بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ولجنة الحكام تدار بطريقة غريبة".

وتابع: "محمود وفا كان حكم مباراة الدور الأول والتي شهدت بعض الأحداث والاعتراضات من جانب سيراميكا وكان هناك مطالب بركلة جزاء".

وأضاف:" محمود وفا كان يقود مباراة ليبيا والمغرب في بطولة شمال إفريقيا تحت 2009، أمس، أي قبل 48 ساعة مباراة الأهلي، فهل مصر لا يوجد بها حكام؟.

وأضاف: "وفا عاد اليوم من ليبيا، وتوليه مباراة الأهلي وسيراميكا أمرًا غريبًا، ورغم ذلك، محمود وفا حكم جيد، لكن اختيار لجنة الحكام له في هذا التوقيت كان عجيبًا".

وتطرق السيد إلى قرارات الحكام في مباريات أخرى، مؤكدًا: "نادي المصري لم يستحق ركلة جزاء في مباراته ضد الزمالك أمس، وهدف ناصر منسي لم تظهره الكاميرات بوضوح، ولو كنت مكان الحكم لما ألغيت الهدف".