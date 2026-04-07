مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة

أكد فرانك فيركواتيرين، المدير الرياضي ومدرب منتخب بلجيكا السابق، أن مواجهة منتخب مصر لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الشياطين الحمر ليسوا مرشحين للتتويج بكأس العالم 2026.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورت" على قناة مودرنMTI مع الإعلامي هاني حتحوت، أن مواجهة مصر ستحمل طابعًا قويًا بين الفريقين، لكنه يتمنى فوز منتخب بلاده في اللقاء.

وأشار إلى أن انخفاض مستوى لاعبي منتخب بلجيكا أصبح مقلقًا قبل انطلاق المونديال، وهو ما يجعله غير مرشح للتتويج باللقب.

واختتم تصريحاته بأنه يُرشح عدة منتخبات للفوز بلقب كأس العالم 2026، يأتي على رأسها إسبانيا وفرنسا والأرجنتين.