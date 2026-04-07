ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص

كشف الفنان ضياء المرغني عن آخر تطورات حالته الصحية، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، حيث حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا.



وأكد المرغني أنه يتواجد حاليًا داخل منزله وسط أسرته، مشيرًا إلى تحسن حالته بشكل ملحوظ، حيث قال: “أنا الحمد لله بخير، ومتواجد في المنزل مع أسرتي، وبأتابع العلاج بشكل مستمر”. وأضاف أنه يشعر ببعض الإرهاق عند المشي، موضحًا أنه سيخضع لجلسات علاج طبيعي فور الانتهاء من البرنامج العلاجي الحالي.

وأوضح الفنان أن حالته في تحسن تدريجي، وأنه ملتزم بتعليمات الأطباء بشكل كامل، مؤكدًا ثقته في استكمال رحلة التعافي خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق حديثه، حرص المرغني على توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من ساندوه خلال أزمته الصحية، حيث وجه الشكر إلى الدكتور أشرف زكي، مشيدًا بدعمه الكبير واهتمامه المستمر بحالته، كما قدم الشكر للأب بطرس دانيال، مثمنًا مواقفه الإنسانية.

كما أعرب عن تقديره لعدد من زملائه الفنانين الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، ومن بينهم الفنان حسام داغر والفنان عمرو عبد العزيز، مؤكدًا أن دعمهم كان له أثر كبير في رفع معنوياته خلال فترة المرض.

واختتم المرغني تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جمهوره، أعرب فيها عن امتنانه لكل من سأل عنه أو دعا له، مؤكدًا أن محبة الجمهور تمثل له دافعًا قويًا للاستمرار والتعافي، قائلاً: “بشكر كل الجمهور على دعواتهم واهتمامهم.

وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص الفنان على التواصل مع جمهوره ومتابعيه، ومشاركتهم تطورات حالته الصحية أولًا بأول، في ظل حالة الدعم الكبير التي تلقاها خلال الفترة الماضية.