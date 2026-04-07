سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط

قال متحدث باسم رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور توم كوتون، إن لواء المدفعية 142 التابع لأركنساس، غادر، فجر الثلاثاء، متجهاً إلى منطقة الشرق الأوسط.





ويُعد لواء المدفعية الميدانية الـ142 أحد أبرز تشكيلات الحرس الوطني في ولاية أركنساس، ويضم وحدات مدفعية متخصصة قادرة على تنفيذ مهام دعم ناري متقدم في مختلف البيئات القتالية.





و من جانبها، أفادت قناة سي بي إس التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن 15 عسكريا أمريكيا أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة إيرانية على قاعدة في الكويت، وأن معظمهم عادوا إلى الخدمة.





وقالت القناة: "أسفرت غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت عن إصابة 15 أمريكيا بجروح طفيفة خلال الليل".





من جانبها، لم تصدر وزارة الحرب الأمريكية أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.