البيت الأبيض: العالم سيعرف الثلاثاء ما إذا كانت الجسور ومحطات الكهرباء ستدمر

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن العالم سيعرف الثلاثاء ما إذا كانت الجسور و محطات الكهرباء الإيرانية ستدمر.

و أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب وحده يعلم ما سيفعله.





و من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدة انفجارات في عدة مناطق متفرقة داخل البلاد.

و أضاف الإعلام الإيرانية أن الانفجارات شملت مدن كرج، قزوين، جهرم، ميناء جاسك على خليج عمان جنوب شرقي البلاد ، بالإضافة إلى العاصمة طهران.







و من جانبه، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي تنفيذ موجة غارات جديدة على إيران بهدف إلحاق الضرر بالبنية التحتية.