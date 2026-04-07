انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدة انفجارات في عدة مناطق متفرقة داخل البلاد.





و أضاف الإعلام الإيرانية أن الانفجارات شملت مدن كرج، قزوين، جهرم، ميناء جاسك على خليج عمان جنوب شرقي البلاد ، بالإضافة إلى العاصمة طهران.





و من جانبه، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي تنفيذ موجة غارات جديدة على إيران بهدف إلحاق الضرر بالبنية التحتية.





و من جهة أخرى، كثفت قوات الإحتلال الإسرائيلي، الليلة، غاراتها على جنوب لبنان.





وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بسقوط ثلاثة قتلى في غارة للإحتلال الإسرائيلي على طيردبا جنوب لبنان.





وأشارت إلى أن غارة أخرى على، برغز، جنوب لبنان أسفرت عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى.