محمد طارق يكشف سبب طلب رونالدو الحصول على قميص شيكابالا

أعرب محمد طارق، لاعب نادي بلدية المحلة، عن سعادته الكبيرة بالتقاط صورة تذكارية وحصوله على قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل حلمًا تحقق بالنسبة له.



وأوضح طارق، عبر برنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن جميع لاعبي نادي الزمالك كانوا حريصين على الحصول على تيشيرت رونالدو، نظرًا لمكانته الكبيرة وشعبيته العالمية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمنح اللاعبين دافعًا كبيرًا للاستمرار في التطور والنجاح.

وأضاف محمد طارق أن وجود رونالدو يخلق جوًا من الحماس والإثارة بين اللاعبين، وأن الاحتفاظ بذكرى منه يعد لحظة مميزة ستظل عالقة في الذاكرة، مشيرًا إلى قيمة النجوم الكبار وتأثيرهم الإيجابي داخل وخارج الملعب.

كما أعرب طارق عن فخره باللعب بجانب النجم الكبير محمود عبد الرازق شيكابالا داخل الزمالك، مؤكدًا أن خبراته الفنية وشخصيته القيادية كان لها تأثير إيجابي كبير على أداء الفريق، وأن اللعب بجواره منح اللاعبين الصغار فرصة لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات قيمة.

كما كشف محمد طارق عن كواليس طريفة أثناء لقاء لاعبي الزمالك بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث طلب الأخير الحصول على قميص النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا. مشيرا إلى أن سبب طلب رونالدو يعود لمعرفة أن شيكابالا سبق له اللعب في نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.