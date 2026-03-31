شيكابالا يعلق علي مقاطعة جمهور المارد الأحمر للمباريات

كشف محمود عبد الرازق «شيكابالا»، نجم نادى الزمالك السابق، عن غضب جماهير النادى الأهلى من الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال شيكابالا، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بى سى مصر2»: «جمهور الأهلى مش موجود فى مباريات الدورى، لو جمهور الأهلى موجود هيفرق مع الفريق».

وأضاف: «أعداد جمهور الأهلى فى مباريات الدورى قليلة، عشان مش دى شخصية النادى الأهلى فى الملعب»

وتابع: «جمهور الأهلى زعلان مثلا لما إمام عاشور، مسافرش مع الفريق اتوقف بس لما رجع لعب على طول، النادى الأهلى مكنش بيعمل كده، جمهوره حاسس إن ده مش إحنا».

وأتم: «مفروض اللى كان موجود مع الفريق ويتمرن هو اللى يلعب، ده بيخلى يقول إحنا مش كده».