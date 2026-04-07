أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي

قال أحمد السيد، وكيل اللاعب الموريتاني ماتا ماجاسا، لاعب وسط نادي زد، إن الأخير تلقى عددًا كبيرًا من العروض خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع فريقه.

وأكد أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern mti، أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، تحدث معه خلال فترة عمله في نادي زد.

وأوضح وكيل ماتا ماجاسا أن وليد صلاح الدين توقع تألق اللاعب بشكل كبير، لكنه لم يتواصل معه خلال الفترة الماضية.

واختتم أحمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب الموريتاني تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي.