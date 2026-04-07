ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن كواليس اعتذار أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، عقب غضبه لحظة استبداله خلال مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري، والتي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-1.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن معتمد جمال عقد جلسة سريعة مع اللاعب بعد المباراة، وشرح له أسباب قرار استبداله، مؤكدًا أن الهدف كان الحفاظ عليه من الإجهاد قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار إلى أن أحمد فتوح تفهم وجهة نظر الجهاز الفني، مؤكدًا أن انفعاله جاء بدافع الحماس ورغبته في استكمال اللقاء، وليس اعتراضًا على القرار الفني.

كما تدخل عبد الناصر محمد، مدير الكرة، لاحتواء الموقف وتهدئة اللاعب، مؤكدًا أن العلاقة بين الجميع داخل الفريق تسودها روح التفاهم، ولا صحة لما تردد بشأن رفض فتوح مصافحته بعد خروجه من الملعب.