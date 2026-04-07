6 آلاف جنيه للتوثيق.. التعليم تحسم الجدل حول ختم شهادات الدبلومة الأمريكية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المدارس الدولية التي تعتمد الدبلومة الأمريكية ملزمة بالحصول على اعتماد من إحدى الهيئات الست المعتمدة داخل مصر لتقديم النظام رسميًا.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ختم الشهادات سينفذ الآن عبر لجنة مركزية بالوزارة تضم ممثلين عن المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية، لضمان توحيد الإجراءات والشفافية، مع إمكانية توثيق الشهادات لاحقًا من وزارة الخارجية مقابل رسوم تصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتابع أنه على أن أي مدرسة تفرض رسومًا إضافية غير معلنة ستخضع لإجراءات رقابية صارمة، مؤكداً أن الوزارة وحدها المخوّلة بإصدار الأختام الرسمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إصدار لائحة شاملة لتنظيم المدارس الخاصة والدولية قريبًا لضمان ضبط المنظومة التعليمية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.