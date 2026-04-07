الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

اتهامات بالمعاكسة تتحول إلى جريمة في تلا .. أسرة الضحية تفضح كواليس الغدر وتطالب بالقصاص

المجني عليه
المجني عليه
أحمد العيسوي

في مشهد مأساوي جديد يعكس تعقيدات العلاقات الاجتماعية وتشابك الخلافات الشخصية، اهتزت مدينة تلا بمحافظة المنوفية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها رجل في العقد الرابع من عمره، بعدما تحولت اتهامات متبادلة ووقائع غير محسومة إلى جريمة دامية. وبين روايات متضاربة وأسئلة لا تزال بلا إجابة، تقف أسرة الضحية مطالبة بالعدالة، رافضة ما وصفته بمحاولات تشويه سمعته أو تبرير قتله.

تفاصيل الواقعة.. من خلاف إلى جريمة قتل

بدأت القصة، وفقًا لما تم تداوله، باتهامات وجهتها أسرة المتهم للضحية "أحمد"، بدعوى قيامه بمعاكسة فتاة ومحاولة استدراجها، وهو ما قيل إنه دفع شقيقها للتدخل دفاعًا عنها. إلا أن هذا التدخل لم ينتهِ عند حدود المواجهة، بل تصاعد إلى استخدام سلاح أبيض، وجه به المتهم طعنات قاتلة للضحية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

الجريمة التي وقعت مساء أمس، لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل بدت بحسب روايات مقربين وكأنها نتيجة تراكمات وخلافات ممتدة، انفجرت في لحظة دامية أنهت حياة رجل داخل مجتمعه الذي كان يعرفه جيدًا.

رواية أسرة الضحية.. "غدر وتخطيط مسبق"

في المقابل، رفضت أسرة المجني عليه الرواية المتداولة حول المعاكسة، معتبرة أنها مجرد "غطاء" لتبرير جريمة مدبرة. وأكد شقيق الضحية أن ما حدث لا يمكن اختزاله في واقعة تحرش أو خلاف مفاجئ، بل هو "غدر مكتمل الأركان".

وأوضح في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن شقيقه لم يكن بمفرده وقت الواقعة، بل كان يجلس مع عدد من الأشخاص، قبل أن يظهر شخص آخر ويوجه له الضربة القاتلة، متسائلًا:
"كيف يتحول الموقف فجأة إلى قتل؟ ولماذا تم استدراجه إلى هذا المكان تحديدًا؟"

وأشار إلى أن هناك أكثر من شخص متورط في الواقعة، مؤكدًا أنه وجه الاتهام إلى أربعة أشخاص، بالإضافة إلى منفذ الجريمة، خلال التحقيقات الرسمية.

تشكيك في الرواية المنتشرة على مواقع التواصل

وانتقد شقيق الضحية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بسمعة المجني عليه، معتبرًا أن التركيز على "الشرف والأخلاق" في هذه القضية محاولة لتشتيت الانتباه عن جوهر الجريمة.

وقال إن العائلة ترفض الدخول في هذا الجدل، مضيفًا:
"لن ننشغل بهذه الروايات.. ما يعنينا هو أن أخي قُتل، ونريد معرفة من خطط ومن نفذ ولماذا."

شهادة المجتمع.. "كان حسن السيرة"

وفي محاولة للرد على الاتهامات، دعا شقيق المجني عليه الجميع للنزول إلى الشارع والسؤال عن أخلاق الضحية، مؤكدًا أن سمعته كانت طيبة بين الناس، خاصة في السوق والمناطق المحيطة.

وأضاف أن أهالي المنطقة يعيشون حالة حزن شديدة، وأن الشارع بأكمله "يبكي على أحمد"، في إشارة إلى مكانته الاجتماعية وعلاقاته الجيدة مع المحيطين به.

خلفيات قديمة.. شراكة عمل وخلافات ممتدة

كشفت تصريحات شقيق الضحية عن وجود علاقة سابقة بين المجني عليه وأحد المتهمين، حيث كان الأخير متعلمًا للمهنة على يد الضحية، بل وشاركه العمل في فرن لفترة.

وأوضح أن هذه العلاقة المهنية بدأت قبل سنوات، واستمرت حتى وقت قريب، قبل أن تنتهي بشكل غير واضح، مما يفتح الباب أمام احتمالية وجود خلافات قديمة لعبت دورًا في تصاعد الأحداث.

وأشار إلى أن الضحية كان يساعد المتهم ويمنحه فرصة للعمل والاستقرار، خاصة أنه كان حديث الزواج، وهو ما يجعل الواقعة من وجهة نظر الأسرة تحمل طابع "الخيانة بعد المعروف".

اتهامات متبادلة وعلاقات معقدة

وتطرقت الأسرة إلى ما وصفته بـ"تناقضات" في رواية الطرف الآخر، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الفتاة محل الأزمة بالضحية. حيث أشار شقيق المجني عليه إلى وجود تواصل سابق بينهما عبر الهاتف، وهو ما بحسب قوله يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة الحقيقية.

كما تساءل عن سبب تأخر رد فعل أسرة الفتاة، إذا كانت هناك مضايقات بالفعل، قائلًا:
"إذا كان الأمر صحيحًا، لماذا استمر لعدة أشهر دون تدخل حاسم؟ ولماذا انتهى فجأة بجريمة قتل؟"

الجدل حول سن المتهم الرئيسي

واوضح شقيق الضحية أن المسؤولية لا تقع فقط على من نفذ الجريمة، بل أيضًا على من خطط وحرّض.

وأكد أن القانون يجب أن يحاسب كل من شارك في الجريمة، سواء بالفعل أو بالتحريض أو التستر، مضيفًا:
"السكين لا تقتل وحدها.. من يمسك بها هو المسؤول، ومن دفعه لذلك شريك في الجريمة."

مطالب بالقصاص.. "نريد العدالة لا الانتقام"

رغم حالة الغضب والحزن، شددت أسرة الضحية على تمسكها بالقانون، ورفضها لأي محاولات للانتقام خارج إطاره. وأكد شقيق المجني عليه أنهم يطالبون بـ"القصاص العادل"، وترك الأمر للجهات المختصة.

وقال إن العائلة تؤمن بأن العدالة هي الطريق الوحيد لاستعادة الحق، رغم الطبيعة الريفية للمجتمع الذي قد يميل أحيانًا إلى الأخذ بالثأر، مضيفًا: "نحن قادرون على الرد، لكننا لن نفعل.. نريد القانون فقط."

اللحظات الأخيرة.. وداع مؤلم

تحدث شقيق الضحية عن آخر لقاء جمعه بأخيه، مشيرًا إلى أنه كان قبل أيام قليلة من الحادث، نظرًا لانشغالهما في العمل. وأوضح أن الضحية كان يعمل في أحد الأفران، وهو ما كان يقلل من فرص لقائهما رغم قرب المسكن.

وأضاف أن الأسرة لا تزال تحت وقع الصدمة، خاصة بعد الانتهاء من إجراءات الدفن وتلقي العزاء، مؤكدًا أن الجرح لا يزال "طازجًا".

 

تبقى جريمة تلا واحدة من القضايا التي تكشف عن خطورة تصاعد الخلافات الشخصية في غياب الحلول العقلانية، خاصة عندما تختلط الشائعات بالحقائق، وتتحول الاتهامات إلى مبررات للعنف. وبين روايات متضاربة، تظل الحقيقة الكاملة مرهونة بتحقيقات الجهات المختصة، التي يعول عليها الجميع لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات.

وفي انتظار كلمة العدالة، يظل صوت أسرة الضحية حاضرًا بمطلب واحد.. إنصاف أحمد، وكشف الحقيقة كاملة، بعيدًا عن أي محاولات للتشويه أو التبرير.

